Темы года в поиске Яндекса: что больше всего интересовало белорусов

Яндекс составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Беларуси в уходящем году. Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.

События

1. Чемпионат мира по футболу

2. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане

3. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»

4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора

5. Нападение на колледж в Керчи

6. Изменение базовой величины

7. Президентские выборы в России

8. Повышение пенсионного возраста в России

9. Лунное затмение 27 июля

10. Введение единой платы за пользование учебниками

Люди

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Гоген Солнцев

3. Диего Марадона

4. Артём Дзюба

5. Alekseev

6. Алина Загитова

7. Александр Серов

8. Игорь Акинфеев

9. Лука Модрич

10. Арина Соболенко

Ушедшие

1. Иосиф Кобзон

2. Олег Табаков

3. Марина Поплавская

4. XXXTentacion

5. Людмила Сенчина

6. Николай Караченцов

7. Стивен Хокинг

8. Михаил Державин

9. Евгений Осин

10. Avicii

Новинки

1. Huawei P20 Lite

2. Пятая коллекция «Бонстиков»

3. Huawei P20 Pro

4. Xiaomi Redmi Note 5

5. Huawei P Smart

6. Xiaomi Mi A2

7. Xiaomi Redmi 6A

8. Xiaomi Mi Band 3

9. Huawei Honor 10

10. Samsung Galaxy A6

Фильмы

1. Мстители: Война бесконечности

2. Дэдпул 2

3. Движение вверх

4. Веном

5. Чёрная Пантера

6. Монстры на каникулах 3: Море зовёт

7. Я худею

8. Мир юрского периода 2

9. Тренер

10. Тихоокеанский рубеж 2

Сериалы

1. Мажор

2. Полицейский с Рублёвки

3. Домашний арест

4. Молодёжка

5. Гранд

6. Ивановы-Ивановы

7. Остров

8. Кровавая барыня

9. Улица

10. Деффчонки

Телешоу

1. Холостяк

2. Замуж за Бузову

3. Битва экстрасенсов

4. Песни

5. Танцы

6. Пацанки

7. Экстрасенсы. Битва сильнейших

8. ДНК

9. Comedy Club

10. Голос. Дети

Игры

1. Far Cry 5

2. Fortnite

3. Kingdom Come: Deliverance

4. Sea of Thieves

5. Detroit: Become Human

6. Shadow of the Tomb Raider

7. Fallout 76

8. God of War

9. Jurassic World Evolution

10. Assassin’s Creed Odyssey

Музыка

1. Филипп Киркоров — Цвет настроения синий

2. Kazka — Плакала

3. Тима Белорусских — Мокрые кроссы

4. Егор Крид, Филипп Киркоров — Цвет настроения чёрный

5. Вадим Галыгин, Ленинград — 8 марта

6. MATRANG — Медуза

7. CYGO — Panda E

8. Артур Пирожков — Чика

9. Филипп Киркоров, Николай Басков — Ibiza

10. LOBODA — SuperSTAR