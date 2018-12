В Беларуси выпустили карту для геймеров с кэшбеком на Steam

БПС-Сбербанк выпустил геймерскую карточку с 2-процентным кэшбеком. Виртуальная GameCard позволяет оплачивать премиум-аккаунты в играх и мобильных приложениях и, при этом, возвращать часть средств от таких покупок. Сэкономленные деньги можно вновь тратить, в том числе, на игры и аккаунт в Steam.

GameCard относится к новому классу виртуальных карточек. Разработана она на платформе платежной системы Mastercard и, в отличие от привычного «пластика», не обладает физическим носителем. Такой форм-фактор банковской карты оптимален для осуществления покупок в интернет-магазинах. При этом, с появлением сервиса бесконтактных платежей SberPay БПС-Сбербанка, виртуальная карта стала удобным инструментом расчетов и в оффлайне.

Карту отличает геймерский кэшбэк в 2%, начисляемый при каждом пополнении баланса в сервисе Steam, а также аккаунта во вселенной Wargaming – играх World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes через ЕРИП. Кроме того, кэшбек начисляется за покупки в Google Play и AppStore.

Карту геймера выделяет ее сравнительно низкая стоимость – всего 3 BYN за 1 год обслуживания. Оформить GameCard можно не выходя из дома в интернет/мобильном банке «Сбербанк Онлайн» (ее активация происходит мгновенно) сроком до пяти лет в одной из четырех валют – белорусских и российских рублях, долларах или евро. Также карту помогут завести в любом отделении БПС-Сбербанка.