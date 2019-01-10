С 11 января оплатить проезд в метро можно бесконтактными картами БЕЛКАРТ-Maestro

С 11 января 2019 года на турникетах станций Минского метрополитена можно оплатить проезд бесконтактными банковскими картами БЕЛКАРТ-Maestro.

Минским метрополитен совместно с "БПС-Сбербанком", платежной системой БЕЛКАРТ и компанией IBA Group расширил возможности оплаты проезда бесконтактными банковскими картами на турникетах столичного метро. С 11 января держателям банковских карт платежной системы БЕЛКАРТ (банковские карты БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом) также предоставлена возможность воспользоваться сервисом бесконтактных расчетов за поездки в метро. Стоимость проезда аналогична цене жетона.

Для оплаты проезда достаточно поднести банковскую карту к валидатору. Помимо банковской карты, рассчитываться за проезд можно смартфоном или иным гаджетом (брелоками, часами и другими устройствами) с поддержкой технологии NFC.

Напомним, ранее возможность рассчитываться подобным способом за проезд в подземке появилась у владельцев карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Причем с 12 июня этот сервис был внедрен на турникетах всех станций метро.