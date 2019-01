LG получила более 140 наград и премий на выставке CES в Лас-Вегасе

Компания LG Electronics получила более 140 различных наград и премий на выставке потребительской электроники CES 2019, во главе с Лучшее из CES (Best of CES) в категории TV от Engadget (официальная награда выставки CES). LG получает эту награду уже пятый год подряд – на этот раз её удостоился революционный 65-дюймовый сворачиваемый OLED-телевизор LG SIGNATURE OLED TV R (модель 65R9). Саундбар SL9YG и смартфон LG V40 также получили награды Ассоциации потребительских технологий Лучшая инновация CES (CES Best of Innovation Awards) в своих категориях.

Компания LG получила престижные награды от Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Reviewed.com, Techlicious и других судей в дополнение к 17 наградам CES Innovation Awards в категориях бытовой техники, аудио-видео техники и направления мобильной коммуникации от Ассоциации потребительских технологий.

Первый в мире сворачиваемый телевизор LG SIGNATURE OLED TV R в этом году затмил всех конкурентов, получив более 70 наград и премий от широкого круга авторитетных изданий в области современных технологий. Линейка ультралёгких ноутбуков LG 2019 года также получила главные награды таких изданий, как Reviewed.com, Trusted Reviews и Techlicious, дав чётко понять, что в этом году они станут силой, с которой следует считаться.

Главные награды, полученные компанией LG на выставке CES 2019 включают:

LG SIGNATURE OLED TV R: Engadget: Лучшее из CES, PC Mag: Лучшее из CES, Reviewed.com: Выбор редакции, SlashGear: Выбор редакции, Techlicious: Лучший выбор на CES, Popular Mechanics: Лучшее из CES 2019, Tom’s Guide: Лучшее на выставке 2019, TechRadar: Лучшая технология на выставке, Pocket-lint: Лучшее из CES, HD Guru: Лучшее на выставке, CTA Mark of Excellence: Лучший телевизионный продукт года, Премия CES 2019 за инновации: Лауреат

88-дюймовый телевизор OLED 8K TV: Премия CES 2019 за инновации: Лауреат, Mashable: Лучшая технология CES 2019, Digital Trends: Лучшие телевизоры CES 2019

LG gram 17: Reviewed.com: Выбор редакции, Techlicious: Лучший выбор на CES, Windows Central: Лучшее из CES, Премия CES 2019 за инновации: Лауреат

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: Лучшее из CES

LG Soundbar (SL9YG): Лучшая инновация CES 2019: Лучшая инновация, HD Guru: Лучшее из CES

LG HomeBrew: Премия CES 2019 за инновации: Лауреат, Trusted Review: Лучшее из CES 2019

LG Styler: Премия CES 2019 за инновации: Лауреат, Dealerscope: ВКЛАД 2019 (2019 IMPACT)

LG V40: Лучшая инновация CES 2019: Лучшая инноваци