Microsoft объявила финальную дату прекращения поддержки Windows 10 Mobile

Компания Microsoft объявила финальную дату прекращения технической поддержки операционной системы Windows 10 Mobile. Как отмечено на официальной странице сайта компании с вопросами и ответами по жизненному циклу этой операционной системы, полная поддержка продуктов закончится 10 декабря 2019 г.

«Windows 10 Mobile версии 1709, представленная в октябре 2017 года, является последним релизом Windows 10 Mobile, и Microsoft завершит ее поддержку 10 декабря 2019. Окончание поддержки относится ко всем продуктам под Windows 10 Mobile, в том числе, Windows 10 Mobile Enterprise», - отмечается в заявлении Microsoft.

Впервые о намерении Microsoft свернуть поддержку Windows 10 Mobile стало известно в августе 2017 г., почти одновременно с заявлением компании о полном отказе от продления срока службы Windows 8.1 Mobile.

За время, оставшееся до полного отказа от техподдержки Windows 10 Mobile, компания планирует выпускать только обновления безопасности. После 10 декабря в компании не намерены выпускать ни обновления продукта, ни системы безопасности ОС.