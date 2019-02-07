МТБанк запустил новую версию мобильного банкинга

ЗАО «МТБанк» запустило новую версию мобильного банкинга, сообщает пресс-служба банка.

В сообщении отмечается, что в новой версии приложения исправлены ошибки, увеличено быстродействие приложения, а также обновлен интерфейс работы с деревом ЕРИП. Кроме этого, в обновленном приложении добавлен раздел «Отделения и банкоматы», доработан интерфейс работы с переводами, а также добавлена опция «Смена PIN-кода по СМС».

Для клиентов банка новая версия уже доступна для скачивания скачивания в AppStore и PlayMarket .

В банке обращают внимание, что в связи с доработкой приложения «Мой банк» его необходимо обновить до последней версии. Предыдущие версии приложения не смогут обеспечить корректную работу приложения.