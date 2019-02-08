Представлено приложение для Европейских игр в Минске

Вне всяких сомнений, II Европейские игры, которые пройдут грядущим летом в Минске, запомнятся поклонникам спорта не только как интересное, но еще и «умное» событие. Сегодня в бизнес-инкубаторе Парка Высоких технологий Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» совместно с официальным поставщиком программно-технического блока Игр - компанией Synesis sport – презентовали официальное мобильное приложение Игр, интеллектуального чат-бота и проект 3D-визуализации спортивных объектов.

Официальное приложение Minsk2019 работает на платформах Android и iOS и с 8 февраля доступно пользователям всего мира. Оно ничуть не уступает мобильной версии официального сайта, а его главная особенность в том, что теперь вовсе не обязательно иметь стабильное подключение к интернету: основная информация об Играх и инфраструктуре предоставляется оффлайн. Это по достоинству должны оценить зарубежные болельщики и гости, которые посетят Беларусь в июне. Кроме того, приложение позволяет получать push-уведомления с самыми актуальными новостями, формировать информационную ленту по интересам, просматривать расписание соревнований с фильтром событий, прокладывать быстрые и удобные маршруты до спортивного объекта, а также узнавать о местных достопримечательностях.

Разработчики отмечают, что Minsk2019 – не просто официальное приложение Игр, а полноценный путеводитель по главному спортивному событию этого лета. Достаточно бесплатно скачать его в Google Play или App Store - и Игры всегда с собой!

Кроме того, в ПВТ сегодня презентовали пилотную версию 3D-визуализации сталичного стадиона «Динамо». Трехмерное изображение позволит зрителям при покупке билетов оценить видимость соревновательной площадки с разных трибун. Виртуальная панорама из центра арены дает возможность повернуться вокруг своей оси на 360°, выбрать понравившийся сектор или категорию билета. Особенно это актуально для такого вида спорта, как легкая атлетика, в где в одно время на одном стадионе могут проходить соревнования по разным дисциплинам. 3D-визуализация спортивных объектов - проект экспериментальный.

Сегодня также стало известно, что талисман II Европейских игр лисенок Лесик станет еще и виртуальным помощником для гостей форума. Он выступит в роли чат-бота и будет отправлять в мессенджеры новости, напоминать о предстоящих соревнованиях и вести диалог с пользователями легко и увлекательно. Это стало возможным благодаря технологиям искусственного интеллекта от разработчиков Synesis. Главный Лис II Европейских игр обладает всеми качествами идеального чат-бота: любознательный, не чувствует усталости и обожает общаться. Умный талисман владеет русским и английским языками, понимает слова с опечатками, знает синонимы и специализированную терминологию.

Храбрый и добрый, герой с большим сердцем, друг Маленького принца и настоящий мечтатель - он будет не просто держать в курсе событий, а искать подход к каждому. Пообщаться с Лесиком уже совсем скоро можно будет в Viber, Telegram и Facebook Messenger.

Напоминим, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие более 4 тысяч атлетов из 50 стран, разыграв между собой 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Официальным поставщиком программно-технического блока Игр является белорусская компания Synesis sport.