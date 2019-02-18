Представлена новая технология масштабирования для сети Ethereum

Разработчики Streamr представили технологию масштабирования Monoplasma, которая может значительно улучшить работу сети альткоина. Его цена поднялась до $144

Среднерыночная цена Ethereum впервые с 10 января превысила отметку в $144. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 14,6%. Стоимость монеты начала расти в то время, как разработчики блокчейн-платформы Streamr представили решение по масштабируемости под названием Monoplasma.

По словам создателей проекта, новая технология может использоваться разработчиками децентрализованных приложений, которые ориентированы на распределение дивидендов, стейкинг и эирдропы. Глава стартапа Генри Пинкала отправил ненастоящие токены на 200 тыс. Ethereum-адресов для демонстрации новой технологии.

Платежные каналы Monoplasma защищены от атаки двойной траты. На следующей неделе, 27 февраля, в сети Ethereum должен состояться хардфорк Constantiople. Ранее Виталик Бутерин сообщил, что найденная уязвимость в обновлении не несет серьезной угрозы, поэтому из-за нее дату не будут переносить. За последние 12 дней курс Ethereum вырос на 38%.