Wargaming Forge начинает новый набор слушателей

Минский центр разработки Wargaming объявляет о начале набора на обучающую программу Wargaming Forge по направлениям Platform Front-End и Platform Back-End, а также Computer Graphics и Motion Design.

Platform Front-End. Этот курс рассчитан на тех, кто обладает базовыми знаниями HTML/CSS, JavaScript, знает принципы работы протокола HTTP, а также понимает принципы DOM-модели и работы браузеров. Плюсом будет знание ES2015+, опыт разработки на React, Angular или Vue и базовое знание структур данных и алгоритмов.

Platform Back-End — для тех, кто владеет одним из современных языков программирования общего назначения (Python, Ruby, Golang, Perl, Erlang, Java, Scala, JavaScript, C, C++, C#), имеет опыт решения задач с использованием SQL, обладает навыками модульного тестирования и отладки. Плюсом будет опыт серверного программирования в UNIX-среде, администрирования UNIX-систем и написания скриптов, работы с базами данных разных типов.

Wargaming Forge CG + Motion Design ждет тех, кто хочет узнать, как работает продакшен Wargaming Creative Agency и углубиться в процессы производства, основы анимации, света, шейдинга, эффектов, рендеринга и многого другого. После этого каждый студент выберет одну из двух специализаций (CG или Motion Design), в рамках которой ему предстоит подготовить выпускной проект.

Занятия по всем курсам будут проходить с 18 марта по 22 мая в минском офисе Wargaming по адресу: Партизанский пр-т, 178/2, два раза в неделю с 18:00 до 20:00.

По итогам курсов в мае лучшие выпускники получат предложения о сотрудничестве с Wargaming. Подать заявку можно уже сейчас на сайте.

Wargaming Forge — это инициатива минского центра разработки Wargaming, в рамках которой студенты и выпускники вузов могут получить ценные знания от специалистов из разных областей геймдева и попробовать свои силы в IT-сфере. В течение двух лет в Wargaming Forge прошло обучение по таким специальностям, как World of Tanks Engineering, World of Tanks Art, Video Production и Maintenance, выпускники которых, показавшие себя с наилучшей стороны, уже стали членами большой команды Wargaming.