Microsoft добавит новую функцию в мобильное приложение Excel

Microsoft работает над новой функцией для Excel, которая позволит сканировать бумажные документы и переносить их содержимое в электронные таблицы.

Функция работает довольно просто. Достаточно открыть приложение Excel на своем смартфоне или планшете, нажать кнопку «Вставить данные из картинки», указать область захвата и просканировать ее. Затем искусственный интеллект обработает изображение и автоматически преобразует его в таблицу, которую можно будет отредактировать и дополнить вручную.

На данный момент новшество доступно только участникам программы тестирования Office Insiders. Простым пользователи получат ее через несколько месяцев.