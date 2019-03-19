20 марта KV.by проведет трансляцию с IV Недели белорусского предпринимательства

Неделя белорусского предпринимательства стала традиционным и значимым событием в экономической и общественной жизни Беларуси. В этом году она пройдет уже в четвертый раз.

KV.by проведет прямую трансляцию мероприятия 20 марта. Откроет мероприятие Председатель Республиканской конфедерации предпринимательства, генеральный директор Belhard Игорь Мамоненко и Председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин. Посмотреть прямую трансляцию можно по ссылке 20 марта с 12:00.

Неделя белорусского предпринимательства состоит из комплекса мероприятий, которые рассчитаны на широкую аудиторию от школьников до представителей крупного бизнеса. Это семинары, конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны, а также «круглые столы» и «панельные дискуссии» и др.