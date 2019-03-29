Компания velcom представила новую линейку тарифных планов «Бизнес-план», разработанных специально для корпоративных клиентов. Среди преимуществ линейки – большие объемы включенного интернет-трафика, голосовой безлимит внутри сети, а также широкий выбор дополнительных опций для подключения.

В рамках новой линейки пользователям доступны пять тарифных планов – «Бизнес-план», «Бизнес-план 1.0», «Бизнес-план 2.0», «Бизнес-план 3.0» и «Бизнес-план 4.0». Абонентская плата на них стартует от 6,90 рубля в месяц, а объем включенного интернет-трафика может достигать 20 ГБ с возможностью подключения дополнительных пакетов.

Новые тарифы для корпоративных клиентов предоставляют возможность выбрать для себя подходящий набор включенных услуг. Все «Бизнес-планы» включают голосовой безлимит внутри сети, а также предлагают определенное количество минут на вызовы в другие сети: от 50 на тарифном плане «Бизнес-план 1.0» до 500 на «Бизнес-план 4.0». При необходимости можно подключить дополнительный пакет и всего за 5 рублей в месяц получить еще 300 минут на звонки в другие сети.

Помимо больших объемов интернет-трафика на публичные точки доступа, новые тарифы включают до 4 ГБ трафика на корпоративные точки доступа. Если объема, включенного в абонентскую плату, недостаточно, пользователи «Бизнес-планов» могут в любой момент увеличить количество интернет-трафика вдвое. Услуга доступна на тарифах «Бизнес-план 1.0», «Бизнес-план 2.0», «Бизнес-план 3.0» и «Бизнес-план 4.0» за 3,5 рубля в месяц. Кроме того, можно воспользоваться дополнительными пакетами с различными опциями безлимитного интернета.