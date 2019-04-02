velcom запустил новый роуминг-пакет

Абоненты velcom представил новый пакет «Роуминг 1 ГБ», доступный за 49 рублей. Услуга действует в сетях 149 операторов 80 стран мира.

Пользователь может контролировать весь исходящий трафик – пакет включает в себя функции онлайн-контроля потребления, а также уведомления об окончании его действия.

Для подключения пакета «Роуминг 1 ГБ» достаточно просто отправить USSD-запрос вида *141*3*2*3# вызов до пересечения белорусской границы – и получить 1 ГБ мобильного интернета на ближайшие семь суток.

Все последующие подключения также будут доступны онлайн. При многократных выездах за границу в пределах срока действия пакета трафик не обнуляется. Проверить остаток на балансе можно в личном кабинете на сайте velcom.by или по USSD-запросу *100*12#.