Абоненты velcom | A1 смогут выбрать персональный бонус к 20-летию компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ и контент-услуг velcom | A1 отмечает 20-летие своего присутствия на белорусском рынке. В честь юбилея абоненты мобильной связи получат персональные бонусы – гигабайты интернет-трафика, промокоды VOKA, бонусные роуминг-пакеты, скидки на новые подключения домашнего интернета, а также приятные сюрпризы при приобретении смартфонов.

Бонусы доступны для активации на специальном праздничном сайте. После аутентификации по номеру телефона пользователям откроется персональный список предложений на выбор. При этом бонусы, а также их размер в каждом случае будут формироваться индивидуально: чем дольше абонент использует мобильную связь компании и чем более активным пользователем он является, тем более разнообразным будет ассортимент доступных подарков и их размер.

В рамках празднования абоненты смогут получить до 20 ГБ интернет-трафика, годовую скидку в размере 50% на домашний интернет, промокоды на бесплатный доступ к востребованным пакетам цифрового телевидения VOKA, а также специальные праздничные предложения при покупке смартфонов в магазинах velcom | A1. Для корпоративных клиентов дополнительно предусмотрены бонусные роуминг-пакеты интернет-трафика, голосовых вызовов и SMS со сроком действия до 30 дней.

Получить подарки, которые компания подготовила к 20-летнему юбилею, а также оценить их разнообразие абоненты смогут в период с 8 по 21 апреля 2019 года.

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