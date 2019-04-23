velcom | A1 запустил новый тарифный план для гостей Беларуси

Компания velcom | A1 представила новый тарифный план «Привет. Турист» с единой системой тарификации базовых услуг, а также большим объемом включенного интернет-трафика.

«Привет. Турист» – это выгодный тарифный план для гостей Беларуси с оптимальным набором услуг, чтобы всегда оставаться на связи с родными и близкими. Особенно актуальным предложение станет для приезжих в Беларусь по безвизовому режиму, а также для гостей II Европейский игр.

Новый тарифный план предлагает иностранцам удобный пакет самых востребованных услуг, включающий 5 ГБ интернет-трафика, 50 минут внутрисетевых вызовов, 50 минут разговоров с абонентами других белорусских операторов, а также 50 исходящих SMS. Срок действия пакета составляет 7 дней. Желающим задержаться в Беларуси на более длительный срок не нужно беспокоиться о необходимости снова подключать пакет, он будет продлен автоматически.

Стоимость тарифного плана «Привет. Турист» составляет 9,90 рубля за 7 дней. Активация пакета стоит 10 рублей.

Для удобства иностранных туристов velcom | A1 будет предупреждать пользователей нового тарифного плана об исчерпании включенного трафика и информировать о возможности подключения дополнительных пакетов на английском языке.

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