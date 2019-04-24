Bitcoin установил максимум 2019 года

Цена Bitcoin постепенно растёт. Сегодня утром курс первой криптовалюты перевалил за $5500, а на момент написания новости и вовсе приблизился к $5600. За последние сутки рост составил совсем немалые 4,79 %. Такого курса криптовалюта достигла впервые с ноября прошлого года.

Как известно, в прошлом году произошёл резкий спад стоимости биткоина и других криптовалют. Курс первой цифровой валюты в декабре прошлого года достиг своего минимума в примерно $3200, после чего положение несколько улучшилось и начался постепенный неспешный рост. А в начале апреля цена биткоина резко перевалила за $5000.

По мнению некоторых экспертов, в ближайшие месяцы курс Bitcoin и вовсе приблизится к $6000. Отмечается, что постепенный рост цены Bitcoin взаимосвязан с возвращением интереса со стороны инвесторов. То есть количество участников рынка растёт, за счёт чего и растёт курс. Также положительно на цене криптовалют сказывается развитие данного направления рынка, так как появляются новые проекты и развивается экосистема.

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