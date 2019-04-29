velcom | A1 запускает связь в тоннелях метро для своих абонентов

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 начал поэтапное включение мобильной связи в тоннелях Московской линии метро: на выходных в тестовом режиме связь заработала на участке между станциями «Петровщина» и «Грушевка», в течение нескольких недель связь появится в тоннелях еще двух станций. Масштабный запуск позволит абонентам velcom | A1 свободно звонить и пользоваться мобильным интернетом в поезде во время его движения.

Так, на выходных в тестовом режиме стала доступна связь в тоннелях между станциями «Петровщина», «Михалово» и «Грушевка». В ближайшие дни включение связи будет обеспечено еще на одном перегоне – до станции метро «Институт Культуры». В целом в рамках запуска первой очереди в течение нескольких недель связь появится на участке, объединяющем 5 станций – от «Петровщины» до «Октябрьской».

Таким образом, абоненты velcom | A1 смогут общаться по телефону, в том числе в стандарте HD-Voice, и пользоваться интернетом на высоких скоростях в тоннелях, связывающих сразу 6 станций Минского метрополитена. Качество связи при этом будет такое же, как на платформе или на улице. Это стало возможно благодаря прокладыванию излучающего кабеля (фидера), который подключен к базовым станциям.

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