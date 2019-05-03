Xiaomi вернёт в MIUI детский режим

Компания Xiaomi работает над новыми функциями для оболочки MIUI, которая используется в большинстве фирменных смартфонов. Их обнаружили участники сообщества для разработчиков XDA Developers при изучении «внутренностей» обновлённого приложения MIUI Home.

Во-первых, были найдены отсылки на «Kid space», судя по всему, это аналог детского режима Child Mode. Он присутствовал в MIUI до выхода MIUI 9 и позволял родителям выбирать подходящие для детей приложения и блокировать остальные, используя графический ключ или код.

Отсылки в коде на Kid space указывают на возможное возвращение функции в MIUI в будущем. Пока неясно, произойдёт это в MIUI 10 или уже только в MIUI 11.

Ещё одно потенциальное новшество — жесты смахивания вниз или вверх по домашнему экрану для выполнения различных действий, например запуска приложений, открытия оповещений или запуска глобального поиска по системе.

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