Компания velcom | A1 представила линейку тарифных планов «Анлим» для владельцев планшетов, модемов и роутеров. Название тарифной линейки полностью соответствует ее содержанию: после израсходования включенного в абонентскую плату основного трафика, отключение от услуги не происходит, дополнительная плата не взимается, а интернет-трафик остается доступным на скоростях, выбранных абонентом.

В рамках новой линейки пользователям доступны три тарифных плана – «Анлим S», «Анлим M» и «Анлим L» – с объемом включенного трафика 8, 15 и 30 ГБ и абонентской платой 11,90 рубля, 16,90 рубля и 23,90 рубля соответственно.

Преимущество нового предложения – отсутствие учета интернет-трафика после того, как включенные в абонентскую плату гигабайты будут израсходованы. Так, использовав весь объем включенного трафика на полной скорости, интернет на тарифной опции «Анлим S» останется доступным на скорости до 512 Кбит/с, что достаточно для общения в мессенджерах, а на тарифных опциях «Анлим М» и «Анлим L» скорость будет достигать 1 Мбит/с, что позволит комфортно пользоваться социальными сетями и просматривать видео.

При этом скорость интернета при исчерпании основного объема трафика можно увеличить в два раза, подключив дополнительные услуги: «Безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/с» – для тарифного плана «Анлим S» (за 5,90 рубля в месяц) или «Безлимитный интернет на скорости до 2 Мбит/с» – для тарифных планов «Анлим M» и «Анлим L» (за 6,90 рубля в месяц). Для любителей онлайн-видео предусмотрена дополнительная услуга «Пакет безлимитного интернета на YouTube» за 4,90 рубля в месяц на полной скорости.

И дополнением новой линейки «Анлим» является доступ к просмотру 79 каналов VOKA ТВ, которые включены во все тарифные опции линейки.

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