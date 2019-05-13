Биткоин подорожал на $1000

Биткоин продолжает активно дорожать. Стоимость первой криптовалюты пересекла психологически важную отметку в $7000. Такой цены она достигла впервые с сентября прошлого года. Многие другие популярные криптовалюты также значительно прибавили в цене за последние дни.

Как известно, в 2018 году произошёл резкий спад стоимости биткоина и многих других популярных криптовалют. Курс первой цифровой валюты в декабре прошлого года достиг своего минимума, составившего примерно $3200. После биткоин начал постепенно расти в цене, пусть и не очень активно. Но в последний месяц начался резкий рост: в начале апреля цена биткоина пересекла отметку в $5000, к концу апреля достигла $5500, на прошлой неделе составила уже $6000, а сейчас и вовсе перевалила за $7000.

Интересно, что вчера стоимость биткоина выросла примерно на 15 %, достигнув пика в почти $7500. Однако, по данным CoinMarketCap, за последние сутки, как это обычно и бывает, курс несколько скорректировался и составил $7064 на момент написания новости. Подобная ситуация наблюдается и для многих других криптовалют. Например, Ethereum вчера подорожал сразу на 14 % и преодолел отметку в $200, однако сегодня опустился чуть ниже $190. В свою очередь Bitcoin Cash сейчас оценивается в почти $350, а Litecoin — в $85.

Судя по всему, курс большинства криптовалют продолжит постепенно расти, так как инвесторы вновь заинтересованы в покупке данных активов. К тому же постепенно развивается сам рынок криптовалют, расширяется экосистема и появляются всё новые проекты. По данным CoinMarketCap, на момент написания этой новости общая капитализация рынка криптовалют составляет $212,2 млрд. Из них 58,7 % приходятся на биткоин, тогда как на Ethereum, являющейся второй по популярности криптовалютой, приходится лишь 9,3 %.

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