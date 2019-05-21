В Минске вводят оплату проезда в общественном транспорте карточкой и телефоном

ОАО «БПС-Сбербанк», Минсктранс и IBA Group 23 мая запускают пилотный проект по оплате проезда банковскими картами в наземном транспорте Минска. Технология будет доступна на трамвайном маршруте №6, который курсирует между Серебрянкой и Зелёным лугом, сообщается в пресс-релизе банка.

Оплатить проезд можно будет бесконтактной карточкой любого банка. Сервис поддерживает оплату картами платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом). Кроме того, можно будет рассчитаться в транспорте с помощью смартфона, брелоков, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC.

Для оплаты проезда нужно поднести карту к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда равна 0,6 бел руб (около 0,3 долл по курсу Нацбанка Беларуси). При проверке для контроля оплаты надо будет поднести к терминалу банковскую карточку, после чего на нем отобразится информация о факте расчета за проезд в конкретном транспортном средстве.

При успешной реализации пилотного проекта БПС-Сбербанк планирует масштабировать сервис на весь общественный транспорт Минска.

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