velcom | A1 повышает цены на проводной интернет и ТВ

Телеком-оператор velcom | A1 проинформировал об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов.



Так, с 1 июня 2019 года на большинстве тарифных планов фиксированной связи будет увеличена скорость доступа в интернет: на линейке «Домашний», включающей телевидение, и большинстве тарифах линейки «Интернет» она вырастет от 10 до 20 Мбит/с (в зависимости от тарифного плана). С увеличением скорости доступа в интернет тарифные планы будут переименованы. Так, например, тарифный план с текущим названием «Домашний 80» и предоставляющий доступ в интернет на скорости до 80 Мбит/с, с 1 июня будет называться «Домашний 100», обеспечивая клиентам доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.



Вместе с тем, на некоторых тарифных планах фиксированной связи и телевидения изменится стоимость услуг. Для частных клиентов ежемесячный платеж увеличится от 1,79% до 6,5% в среднем, в зависимости от тарифного плана. Для корпоративных клиентов стоимость услуг связи увеличится в среднем на 5%.



С обновленными условиями и ценами на услуги фиксированной связи и телевидения можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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