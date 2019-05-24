velcom | A1 запустил новую линейку «A1 Бизнес онлайн»

Компания velcom | A1 представила новую линейку тарифов «А1 Бизнес онлайн» с безлимитным доступом в интернет по технологии Ethernet на базе оптоволоконной сети. Теперь в зависимости от масштабов и потребностей своего бизнеса корпоративные клиенты компании могут выбрать соединение на скорости от 12 до 150 Мбит/с.

Приятным бонусом для пользователей новой линейки станет возможность получить в бесплатное пользование Wi-Fi-роутер. Для абонентов тарифных планов со скоростью соединения от 60 Мбит/с роутер будет оснащен SIM-картой с поддержкой 3G/4G, которая в случае необходимости гарантирует автоматический переход на резервный канал связи. Таким образом, абоненты могут быть уверены, что их работе ничего не помешает, а связь будет доступна 24/7.

Кроме того, пользователям новой линейки доступны дополнительные услуги. Среди них: IT-поддержка по оказанию технической помощи клиентам (как дистанционно, так и с выездом на место), а также возможность подключения домашних точек с предоставлением мобильного и фиксированного интернета вне офиса – для комфортной организации удаленной работы из дома.