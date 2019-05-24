UberBLACK возвращается в Минск

Сервис Uber вновь запускает в Минске премиальный тариф UberBLACK. Самые распространённые машины для этого тарифа в минских парках-партнёрах Uber — седаны Mercedes Е-класс, BMW 5 серии и Audi A6. Все водители проходят собеседование и инструктаж.

Минимальная стоимость поездки по тарифу UberBLACK не превышает 7.5 рублей, в неё входят подача машины, 3 километра и 5 минут в пути, далее не более 1 рубля 10 копеек за километр и 5 копеек за минуту. Например, за 8.6 рублей можно доехать от отеля Renaissance на проспекте Дзержинского до ТРЦ Галерея на проспекте Победителей. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 1 рубля 10 копеек. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.