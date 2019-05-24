Apple в срочном порядке переносит производство за пределы Китая

Компания Apple вынуждена перевести сборку своих устройств за пределы Китая в связи с обострившимися китайско-американскими отношениями. Об этом рассказало индонезийское издание DetikInet.

По данным источника, один из крупнейших партнеров Apple, компания Pegatron начнет производство планшетов iPad и ноутбуков MacBook в Индонезии уже через несколько недель. Эта страна была выбрана по нескольким причинам: она не ведет торговую войну с США, туда нетрудно наладить поставки комплектующих будет нетрудно, и конечно, она обладает дешевой рабочей силой.

Поскольку за такой короткий срок выстроить собственные заводы Pegatron не могла, компания просто договорилась с местным подрядчиком PT SAT Nuapersada. Позднее Pegatron потратит 300 миллионов долларов на переоборудование двух заводов в Индонезии.