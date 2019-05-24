SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального интернета

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 c 60 спутниками, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Запуск ракеты дважды откладывался: сначала из-за сильного ветра, а потом – из-за необходимости проверки оборудования. Тем не менее, запуск состоялся с мыса Канаверал 24 мая.

Каждый из 60 спутников весит 227 килограммов, то есть их общая масса составила более 13 тонн. Если учесть другие тяжести, то Falcon 9 пришлось поднять на орбиту массу в 18.5 тонны – это рекорд для ракет SpaceX.

В ближайший компания намерена вывести на околоземную орбиту еще около 1000 таких аппаратов. Илон Маск уверен, что этого количества уже хватит для запуска системы Starlink, которая может стать первым и единственным оператором интернета со спутников. На первых порах доступ в Сеть будет предоставляться транспортным средствам вроде самолетов и кораблей.