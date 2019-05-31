velcom | A1 предложил 1 ГБ трафика в роуминге за 5,9 рубля

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 объявил о запуске эксклюзивной услуги «Роуминг 1 ГБ (A1)»: c 1 июня абонентам компании станет доступен роуминг-пакет объемом 1 ГБ в сетях операторов A1 Telekom Austria Group по фиксированной цене 5,9 рубля.

Специальный роуминговый тариф сопоставим со стоимостью услуги передачи данных в домашней сети. Его запуск стал возможен благодаря изменениям, которые происходят в velcom | A1 в связи с ребрендингом и постепенным переходом к европейскому бренду А1. Предложение доступно в сетях операторов A1 Telekom Austria Group: A1 Austria (Австрия), A1 Bulgaria (Болгария), A1 Croatia (Хорватия), A1 Slovenia (Словения), Vip mobile (Сербия) и one.Vip (Северная Македония).

Интернет-пакетом «Роуминг 1 ГБ (A1)» смогут воспользоваться абоненты обновленной линейки тарифных планов для физических лиц «Комфорт» (S, M, L и XL), а также линейки тарифных планов для юридических лиц «Бизнес-план». Срок действия пакета «Роуминг 1 ГБ (A1)» – 30 суток с даты активации, при этом включенный в пакет интернет-трафик может быть израсходован как на привычные для абонента приложения и интернет-сервисы, так и на контент-услуги VOKA (все подписки) и «Звук».

Подключить роуминг-пакет с 1 ГБ интернет-трафика абонент может самостоятельно путем отправки USSD-запроса вида *141*3*2*3#. При активации пакета со счета абонента будет списано 5,9 рубля.

Как только трафик, включенный в пакет «Роуминг 1 ГБ (A1)», будет исчерпан, абонент получит SMS-уведомление с предложением подключить новый пакет либо продолжить пользоваться необходимыми услугами сверх пакета, чувствуя себя в сети операторов A1 как дома. На мегабайты, потребляемые в гостевой сети сверх пакета, также установлена специальная цена – всего 1 копейка за 1 МБ с шагом тарификации 1 КБ.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!