В Беларуси появились первые платежные кольца

Белорусы смогут совершать бесконтактные платежи не только смартфонами и умными часами, но и платежными кольцами. Выход на белорусский рынок новой технологии стал возможен благодаря партнерству МТБанка и платежной системы Visa. Запуск совместного проекта был анонсирован в Минске на 6 июня в рамках Visa Cashless Summit.

Банковские продукты с каждым годом совершенствуются и не перестают удивлять. Неоспоримая тенденция – рост платежей смартфонами и гаджетами. Платежное кольцо сложно отличить от обычного украшения.

"Платежное кольцо Visa – это новый шаг в развитии бесконтактных платежей и уникальный гаджет, созданный на стыке технологий, финансов и пользовательского опыта. Кольцо уже было запущено в Украине и России, а теперь станет доступно и белорусам. Мы верим, что с помощью платежных колец сможем подарить новый впечатляющий опыт людям, которые любят технологичные новинки и гаджеты", – рассказал Никита Козырев, директор по розничному бизнесу МТБанка.

Чтобы совершить оплату с помощью платежного кольца, нужно просто поднести его к терминалу с возможностью приема бесконтактных платежей – операция будет выполнена автоматически. Для совершения оплаты не понадобится ни карточка, ни смартфон. Платежи в одно касание базируются, как и в случае с традиционной банковской картой, на специальном чип-модуле, поддерживающем бесконтактную связь. Если кольцо будет случайно утеряно, то заблокировать доступ к счету можно будет в считаные секунды, как и банковскую карточку.

Платежное кольцо создано с учетом последних тенденций в разработке гаджетов. С ним можно нырять на глубину до 50 метров, оно не повреждается при падении, не требует подзарядки и работает полностью автономно.

Платежные кольца Visa станут доступны белорусам в июле. Их стоимость пока не анонсируется.