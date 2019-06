Wargaming открыл бесплатную зону развлечений на II Европейских играх

Разработчики популярной игры World of Tanks и World of Tanks Blitz уже готовы стать частью большой культурной программы II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Во время проведения II Европейских игр в ТРЦ Galleria Minsk (проспект Победителей, 9, 2-й этаж) на территории 1000 м2 будет работать развлекательная зона World of Tanks и World of Tanks Blitz с конкурсами, призами, фотозонами и другими развлечениями для всей семьи. В дополнении к этому в выходные дни дополнительно будет работать аквагрим и зона детского творчества для семей с детьми. Специальными гостями площадки будут видеоблогеры World of Tanks, которые проведут онлайн-стримы, автограф- и фотосессии.

В игровой зоне World of Tanks и World of Tanks Blitz можно будет принять участие в личном зачете и выиграть достойные призы за высокие результаты. Здесь также можно будет сделать крутое селфи в яркой «танковой» фотозоне, встретиться со специальными гостями и увидеть новую форму белорусских баскетболистов, разработанную в партнерстве с Белорусской федерацией баскетбола.

Вход свободный. Время работы: 10.00 – 22.00 без выходных.

Игровая зона World of Tanks в ТРЦ Galleria Minsk

30 компьютеров с World of Tanks для всех желающих

Вся бронетехника из игры (более 600 машин) доступна сразу

Взводный (3 игрока) и личный зачеты.

Специальные призы за 3 лучших результата каждого дня (результаты определяются после 20:00)

Игровая зона World of Tanks Blitz в ТРЦ Galleria Minsk