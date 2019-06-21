velcom | A1 и МТС с 1 июля повышают стоимость услуг

velcom | A1 сообщил о повышении стоимости некоторых услуг с 1 июля 2019 года. На популярных тарифных планах будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика или добавлены минуты на звонки в другие сети или SMS. При этом увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.

В денежном эквиваленте для клиентов физических лиц обновленной линейки «Привет» еженедельный/ежемесячный платеж увеличится на сумму от 9 коп. до 40 коп. в зависимости от тарифного плана и выбранной опции оплаты. Для клиентов тарифного плана «Стартовый», а также обновленной линейки тарифов «Комфорт» увеличение абонентской платы составит от 30 коп. до 1,60 руб.

МТС также проинформировал абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года. С новыми тарифами на услуги сотовой связи для физических и юридических лиц, а также с тарифами в роуминге и тарифами на фиксированный интернет можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС.