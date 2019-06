В Steam стартовала летняя распродажа

Компания Valve запустила в Steam летнюю распродажу. В рамках распродажи проходит событие «Гран-при Steam» с различными наградами.

«Грани-при Steam» продлится с 25 июня по 7 июля. В рамках события вы можете объединиться с друзьями для выполнения задания и зарабатывать награды. Случайные участники «Гран-при Steam» трёх лучших команд получат свои самые желаемые игры, поэтому стоит обновить список желаемого.

Прямо сейчас на главной странице Steam в категории «Избранное» вы увидите Astroneer с 25-процентной, Devil May Cry 5 с 34-процентной и Assassin’s Creed Odyssey с 50-процентной скидкой. Также из того, чему стоит уделить внимание, продаётся Prey (50 % скидка), Zombie Army Trilogy (80 % скидка) и Beholder 2 (40 % скидка). Кроме того, игры разделены на категории по жанру. В ролевых вы обнаружите Nioh (60 % скидка) и Deus Ex: Mankind Divided (85 % скидка). В пошаговых — Valkyria Chronicles 4 (66 % скидка) и Mutant Year Zero: Road to Eden (40 % скидка).

Наконец, вы можете просматривать скидки на игры целыми сериями. Проекты Mortal Kombat Steam предлагает со скидкой до 70 %, Hitman — до 80 %, Sniper Elite — до 82 %. Смотрите уйму предложений на главной странице магазина Steam. Распродажа завершится 9 июля в 20:00.