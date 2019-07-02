«Лаборатория Касперского» помогла устранить критические уязвимости в системе умного дома

Эксперты «Лаборатории Касперского» исследовали контроллер для управления экосистемой умного дома (smart home) и обнаружили в нём несколько критических уязвимостей. Наиболее серьёзными оказались проблемы в облачной инфраструктуре устройства, а также потенциальная возможность удалённого исполнения вредоносного кода.

С помощью этих программных уязвимостей злоумышленник может получить права суперпользователя и начать манипулировать системой умного дома в своих целях. Обо всех обнаруженных уязвимостях «Лаборатория Касперского» сообщила производителю устройств – компании Fibaro, которая оперативно устранила их и обновила протоколы безопасности.

Исследование проводилось в рамках эксперимента: один из сотрудников «Лаборатории Касперского» попросил своих коллег-аналитиков протестировать смарт-систему, развёрнутую в его доме. Для изучения был выбран контроллер, поскольку именно он управляет всеми операциями в умном доме, и компрометация такого устройства позволила бы злоумышленникам попасть внутрь домашней экосистемы. А это чревато любыми последствиями: от шпионажа за жильцами до выведения из строя различных устройств.

Уже на начальной стадии исследования эксперты обнаружили несколько потенциальных векторов атаки: через протокол беспроводной коммуникации Z-Wave, широко использующийся в решениях домашней автоматизации; через веб-интерфейс в панели администратора; через облачную инфраструктуру. Последний путь оказался наиболее эффективным с точки зрения организации атаки. Изучив методы обработки запросов, поступающих от контроллера в облачную инфраструктуру, аналитики «Лаборатории Касперского» выявили уязвимость в процессе авторизации и потенциальную возможность для удалённого исполнения кода.

В совокупности эти два серьёзных недочёта открывают злоумышленникам доступ ко всем файлам бекапа, которые были загружены в облако из всех устройств Fibaro Home Center Lite. Вместо них атакующие могут загрузить в облако под видом бекапа вредоносные файлы, а затем установить их на определённом контроллере – даже несмотря на то что у них нет прав в самой системе умного дома.

Для завершения эксперимента аналитики «Лаборатории Касперского» провели тестовую атаку на котроллер. Они подготовили специальный файл бекапа с отдельно разработанным скриптом, защищённым паролем. Затем они отправили через облако сообщение по электронной почте и SMS владельцу устройства с уведомлением о необходимости обновить прошивку контроллера.

«Жертва» ничего не заподозрила и скачала под видом обновления тот самый файл бекапа, который по сценарию оказался вредоносным. Таким образом исследователи получили права суперпользователя для контроллера домашней смарт-системы, что позволяло им выполнять любые команды. Аналитики продемонстрировали возможные последствия успешного внедрения злоумышленников в домашнюю экосистему, изменив мелодию в будильнике – на следующее утро «жертва» проснулась под громкую drum & bassмузыку.