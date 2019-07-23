Microsoft вложит $1 млрд в искусственный интеллект

Microsoft инвестирует $1 млрд в некоммерческую организацию OpenAI, базирующуюся в Сан-Франциско. Стороны заключили многолетнее партнерство по развитию суперкомпьютерных технологий на базе искусственного интеллекта для облачного сервиса Microsoft Azure.

Совместные наработки Microsoft и OpenAI будут размещаться в Microsoft Azure. Туда же будут перемещены многие, но не все сервисы, уже созданные OpenAI. Кроме того, Microsoft будет «предпочтительным» партнером компании в коммерциализации новых сервисов.

OpenAI сообщила, что намерена потратить деньги Microsoft на исследования в области «сильного» искусственного интеллекта (artificial general intelligence, AGI), то есть такого ИИ, который способен выполнять все те же задачи, что и человеческий мозг, вплоть до развития полноценного мышления и осознания себя. Он противопоставляется «слабому», то есть прикладному ИИ.

OpenAI полагает, что «сильный» искусственный интеллект может стать источником повсеместных экономических преимуществ, при условии его безопасного развертывания. По состоянию на 2017 г. активным исследованием «сильного» искусственного интеллекта занималось около 40 организаций в мире.