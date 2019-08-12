В Беларуси появились электронные сим-карты

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ и контент-услуг A1 с 12 августа 2019 года предоставил своим абонентам возможность использования eSIM – виртуальной цифровой SIM-карты нового поколения.

Цифровая виртуальная eSIM-карта представляет собой небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства, который удаленно программируется оператором связи. Для eSIM-карты доступны те же возможности, что и для ее пластикового аналога: ее можно заблокировать в случае утраты телефона, а также переустановить на новое устройство.

Технология отвечает стандартам безопасности международной ассоциации GSMA и поддерживается рядом современных смартфонов, планшетов, ноутбуков, некоторыми «умными» часами, трекерами, а также устройствами из мира «интернета вещей».

В отличие от физических SIM-карт, число которых ограничено количеством слотов в смартфоне и не превышает двух, пользователи eSIM могут установить на один гаджет до пяти различных eSIM и переключаться между ними по мере необходимости.

C eSIM можно забыть о сложностях, связанных с установкой и заменой SIM-карт. При покупке нового смартфона с поддержкой eSIM теперь будет достаточно только активировать само устройство и отсканировать специальный QR-код оператора. Всего несколько кликов для настройки – и абонент сможет пользоваться услугами мобильной связи А1.

Важным условием использования eSIM является поддержка этой технологии абонентским устройством. Компания А1 гарантирует работу eSIM со всеми моделями устройств, в которых реализована данная поддержка и которые представлены в Беларуси официально. Сегодня это смартфоны и планшеты Apple iPhone XS, iPhone XS max, iPhone XR, iPad Pro 11 дюймов, iPad Pro 12,9 дюйма 3-го поколения, iPad Air 3-го поколения, iPad mini 5-го поколения (за исключением планшетов без модуля мобильной связи). Список этих устройств расширяется по мере появления новинок от ведущих производителей.

На данном этапе внедрения технологии для подключения еSIM абоненту необходимо посетить любой фирменный центр продаж и обслуживания А1 либо заказать eSIM в интернет-магазине А1 вместе со смартфоном или планшетом, который поддерживает новую технологию. Стоимость и порядок получения цифровых и обычных физических SIM не отличаются, поэтому теперь абонент может сам выбрать тип карты при подключении.