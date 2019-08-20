LTE-роуминг от МТС появился в новых странах

LTE-роуминг от МТС стал доступен в новых странах. С лета этого года туристы могут пользоваться мобильным интернетом 4G в Греции, Вьетнаме и Казахстане. Всего на данный момент в роуминге мобильный интернет 4G от МТС работает на территории 55 стран. Впервые LTE-роуминг от МТС был запущен в России в декабре 2016 года.

Сейчас туристы могут пользоваться мобильным интернетом в Словакии, Украине, Азербайджане, Израиле, Японии, Кипре, Испании, Болгарии, в странах Прибалтики, Скандинавии и других странах.

А голосовым роумингом от МТС можно пользоваться в 221 стране мира в сетях 655 GSM-операторов. С начала года новые операторы-партнеры появились в Мавритании и Королевстве Тонга, а также в Исландии и США.

Подробную информацию о том, как пользоваться роумингом и какие услуги выбрать, чтобы оставаться на связи в путешествии, вы можете найти здесь.