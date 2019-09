Патч для Linux 5.4 улучшит ситуацию с 64-битными играми

Компания CodeWeavers, которая разрабатывает ПО CrossOver для запуска Windows-приложений под Linux, представила патч для ядра Linux 5.4. Он должен помочь улучшить работу некоторых 64-битных игр Windows под Wine, CrossOver, Valve Proton и т. п. на новых системах с процессорами Intel и AMD.

Дело в том, что некоторые инструкции в играх выполняются полностью в пространстве пользователя под Windows, однако до последнего момента в Linux это не работало, вызывая проблемы на Wine. Из-за этого в 64-битных играх могли возникать проблемы. Речь идёт, в частности, об инструкциях UMIP, присутствующих в последних CPU.

Что касается игр, то это затрагивало Metro: Exodus, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein: Youngblood, Soulcalibur VI, Grand Theft Auto, Devil May Cry 5, Team Sonic Racing и другие.

Отметим, что инструкции UMIP поддерживаются процессорами Intel Cannon Lake и более новыми процессорами AMD Ryzen 3000 на базе архитектуры Zen 2. При это отмечается, что одним из «кустарных» способов является отключение функции UMIP, чтобы, по крайней мере, позволить запустить игры до выхода релизного обновления Linux 5.4.