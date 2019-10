Qulix Systems вышла в финал международной премии Banking Technology Awards

Объявлены финалисты премии Banking Technology Awards 2019 – одной из наиболее значимых мировых наград для банков, финансовых учреждений и поставщиков программного обеспечения для финансового сектора. Белорусская компания Qulix Systems борется за победу в трех номинациях – Tech Team of The Year, Best Digital Initiative и Most Innovative Banking Technology Provider.

В двух из них категориях Qulix Systems представляет совместную разработку с Райффайзен Банк Аваль, который является частью банковской группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», Австрия. Во всех трех номинациях Qulix Systems - единственный вендор из Беларуси.

В списке номинантов этого года значатся крупнейшие мировые банки: Сбербанк, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Intradiem, Альфа-Банк, Tinkoff, Bank of America, Deutsche Bank и многие другие. Победителей будет выбирать жюри, а результаты премии объявят на церемонии награждения 5 декабря 2019 в Лондоне.

Премия Banking Technology Awards вручается уже 20-ый год подряд глобальным финансовым институтам и IT-вендорам за развитие и активное внедрение технологических инноваций. Отбор номинантов очень строгий – жюри оценивает участников по ряду параметров: количество и качество реализованных проектов, уровень финтех-компетенций, сложность решений и т.д. Лауреатами премии в разные годы становились такие организации, как Goldman Sachs, Standard Chartered, ANZ, Credit Suisse, UBS, Royal Bank of Scotland, London Stock Exchange, JP Morgan, Morgan Stanley, Bloomberg, Deutsche Börse AG, Bank of America Merrill Lynch и многие другие.