Хакеры захватывают ПК с помощью «кривых» архиваторов

Эксперты фирмы Trustwave выявили крупномасштабную фишинговую кампанию, в которой для распространения вредоносных программ используются специально созданные ZIP-архивы, позволяющие злоумышленникам обходить защиту почтовых шлюзов и антивирусов.
Фишинговые письма выдаются за сообщения специалиста по экспортным операциям логистической корпорации USCO Logistics. Прилагающийся архивный файл имеет большие размеры, чем его содержимое в несжатом виде, что немедленно вызвало подозрения у экспертов: должно быть ровно наоборот.
При ближайшем рассмотрении архив содержал сразу две архивные структуры, каждая — с собственными записями EOCD (это маркер окончания архива). Одна из этих структур содержит безобидный файл order.jpg, а вот во второй скрывается исполняемый файл SHIPPING_MX00034900_PL_INV_pdf.exe, на поверку оказывающийся RAT-троянцем (Remote Access Trojan, средство удаленного управления) NanoCore.
Далее исследователи обнаружили, что разные архиваторы по-разному видят этот архив. Встроенные в Windows средства отказываются его открывать как неисправный файл. WinRar 3.30 при предварительном просмотре выводит order.jpg как единственное содержимое архива, но при разархивированный исправно выгружает на диск исполняемый файл.
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Комментарии
> WinRar 3.30
А подревнее не нашли?
> при разархивированный исправно выгружает на диск исполняемый файл.
И что?