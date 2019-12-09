Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile

10 декабря все смартфоны на Windows 10 Mobile перестанут получать обновления и патчи безопасности. 

Остановка поддержки означает, что Microsoft больше не будет программно обновлять старые смартфоны. То есть, если обнаружится какая-то уязвимость в безопасности или баг в системе, то с ней никто ничего не будет делать. При этом смартфоны на Windows 10 Mobile будут работать как и раньше.

Последний смартфон на Windows 10 Mobile вышел в 2017 году — с тех пор систему никто не развивал. Microsoft еще в начале 2019 года посоветовала пользователям перейти на другие операционные системы.

 

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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