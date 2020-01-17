МТС запустил тариф для интернета вещей

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС предлагает тариф «Интернет вещей» для корпоративных клиентов. Он предназначен для обмена информацией между устройствами исключительно по технологии NB-IoT в режиме реального времени. Новое предложение актуально для сферы ЖКХ, строительной отрасли, сельского хозяйства и «умного дома».

Подключить на тариф можно смарт-приборы с поддержкой технологии передачи данных NB-IoT. «Общение» с устройствами в сети МТС может происходить и с использованием защищенного VPN-соединения.

С помощью энергоэффективной технологии NB-IoT можно быстро собирать и обрабатывать данные приборов учета воды, газа и электроэнергии, контролировать расходы энергоресурсов, проводить диагностику оборудования, определять состояние и местоположение нужных объектов.

В тариф «Интернет вещей» включена безлимитная передача данных по технологии NB-IoT. Ежемесячная абонплата по каждой SIM-карте составляет 70 копеек. Если IoT-устройства не используются, оказание услуг может быть приостановлено. Вместо стандартной карты клиенты могут установить SIM-чип, который обеспечивает стабильную работу даже в экстремальных производственных условиях, в том числе при высоких температурах.