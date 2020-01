Google ограничила публикацию и обновление платных расширений для Chrome

Команда безопасности компании Google на неопределенный срок приостановила публикацию и обновление любых платных расширений для браузера Chrome в Chrome Web Store. Данное решение вызвано резким ростом мошеннических операций.

Запрет распространяется на все платные расширения, которые требуют оплаты перед установкой, работают по принципу ежемесячных подписок или предлагают доступ к различным функциям за одноразовые покупки в приложении. Существующие коммерческие расширения по-прежнему доступны для загрузки через официальный интернет-магазин Chrome, однако разработчики расширений не могут загружать новые обновления.

Разработчики, которые попытаются опубликовать новое платное расширение для Chrome или обновить уже существующее, получат автоматическое сообщение «Spam and Placement in the Store».

Запрет является временными, однако неизвестно, как долго он продлится. Компания Google намерена разработать долговременное решение, которое позволит справляться с нарушениями правил более масштабно и результативно.