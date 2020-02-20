МТС запустила тарифный план для умных часов

МТС представляет тарифный план «Супер Go» для смарт-часов. В абонентскую плату включен безлимитный по объему интернет, 100 минут на звонки внутри сети и 100 SMS. Стоимость — 8,5 рубля в месяц.

Тариф рассчитан на пользователей смарт-часов. Умные устройства синхронизируются со смартфонами на базе Android и iOS. С помощью носимых девайсов можно читать и отправлять SMS, принимать голосовые вызовы, не включая телефон. Еще одна полезная функция модного аксессуара — контроль физической активности: можно проверять пульс, давление и продолжительность сна.

Пользователям тарифа «Супер Go» доступно 100 минут на разговоры внутри сети и 100 SMS, а также 250 МБ трафика на неограниченной скорости. Вызов в другие сети составит 0,12 рубля за минуту. Если пакет израсходован, включается поминутная тарификация: стоимость исходящего звонка внутри сети составит 0,05 рубля за минуту, стоимость 1 SMS — 0,075 рубля. А при большем потреблении трафика абонентам предоставляется безлимитный интернет на скорости до 256 Кбит/с.