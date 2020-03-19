Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом

МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей.

В том числе на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси +375 (17) 327-29-22. Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.