Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом

МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей.

В том числе на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси +375 (17) 327-29-22. Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.

С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться здесь.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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