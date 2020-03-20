Абоненты А1 в роуминге смогут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств

На период действия ограничительных мер, которые предпринимаются различными государствами в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, А1 делает бесплатными звонки на «горячие линии» белорусских дипломатических представительств для абонентов компании, которые на данный момент находятся в 56 странах мира в роуминге.

Соответствующее решение было принято руководством компании А1 в сотрудничестве с МИД Беларуси и призвано обеспечить необходимой консультационной помощью тех граждан Беларуси, которые оказались за пределами страны и испытывают сложности с возвращением домой из-за ограничений на пересечение границ, введенных различными государствами в связи с угрозой пандемии COVID-19.

При обращении абонентов А1 (в том числе находящихся в роуминге) на «горячие линии» дипломатических представительств Республики Беларусь в таких странах, как Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Израиль, США, Великобритания, Франция, Германия, США и др. тарификация исходящих вызовов, начиная с 19 марта, не осуществляется. Абоненты А1, находящиеся на данный момент за рубежом, будут проинформированы о предоставленной компанией возможности.

С полным списком стран, а также номерами дипломатических представительств Республики Беларусь в каждой из них, можно ознакомиться по ссылке.