YouTube ухудшит качество видео из-за коронавируса

Видеосервис YouTube принял решение ухудшить качество роликов, публикуемых на сайте, чтобы уменьшить нагрузку на интернет в странах Европейского союза. Как передает Reuters, это связано с ростом числа зрителей из-за карантина в связи с коронавирусом.

Владелец YouTube, корпорация Alphabet, последовал призыву еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Политик попросил стриминговые сервисы снизить качество видео, чтобы избежать проблем с интернет-соединением. По его оценке, видеоконтент составляет огромную долю трафика в сети.

По данным агентства, Бретон предварительно пообщался с главой Alphabet Сундаром Пичаем и руководителем YouTube Сьюзен Войжицки. Вскоре после этого компания выпустила заявление, в котором подчеркнула, что это временная мера и качество видео станет стандартным по умолчанию.