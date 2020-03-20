YouTube ухудшит качество видео из-за коронавируса

Видеосервис YouTube принял решение ухудшить качество роликов, публикуемых на сайте, чтобы уменьшить нагрузку на интернет в странах Европейского союза. Как передает Reuters, это связано с ростом числа зрителей из-за карантина в связи с коронавирусом. 

Владелец YouTube, корпорация Alphabet, последовал призыву еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Политик попросил стриминговые сервисы снизить качество видео, чтобы избежать проблем с интернет-соединением. По его оценке, видеоконтент составляет огромную долю трафика в сети.

По данным агентства, Бретон предварительно пообщался с главой Alphabet Сундаром Пичаем  и руководителем YouTube Сьюзен Войжицки. Вскоре после этого компания выпустила заявление, в котором подчеркнула, что это временная мера и качество видео станет стандартным по умолчанию.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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