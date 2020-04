В Google Stadia геймерам предоставили бесплатную подписку

Компания Google бесплатно предлагает два месяца улучшенной подписки на свой облачный игровой сервис Stadia. Акция доступна как новым пользователям, так и тем, кто уже покупал подписку или в настоящий момент её использует.

Стоимость стандартной подписки составляет $9,99 в месяц. В ней пользователи должны покупать игры отдельно для того, чтобы играть в них в потоковом сервисе. Улучшенная подписка Stadia Pro отличается тем, что предлагает девять бесплатных проектов для своих подписчиков — Destiny 2: The Collection, GRID, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks (on Stacks) и Thumper.

Сервис Google Stadia на данный момент доступен в Соединённых Штатах Америки, Канаде, Великобритании и ещё 11 странах Европы. России в списке пока что нет.

В дополнение к бесплатным подпискам, Google в настоящее время работает над временной функцией для Stadia Pro, которая уменьшит разрешение экрана по умолчанию с 4K до 1080p. Меры предпринимаются для снижения нагрузки на Интернет — из-за пандемии COVID-19 наблюдается повышенный спрос сервиса.

Google также всё ещё планирует сделать постоянную бесплатную версию Stadia с ограничением разрешения до 1080p. Бесплатный план Stadia Base должен стать доступен в этом году.