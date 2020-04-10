Apple TV+ временно откроет бесплатный доступ к некоторым сериалам и фильмам

Стриминговая платформа Apple TV+ с 11 апреля сделает бесплатным доступ к некоторым сериалам и фильмам сервиса на время карантина.

Вот их список:

  • «Королева слонов»
  • «Дом с прислугой»
  • «Ради всего человечества»
  • «Дикинсон»
  • «Маленькая Америка»
  • «Снупи в космосе»
  • «Помощники»
  • «Послания призрака»

Предложение будет действовать ограниченное время. Весь контент доступен в приложении Apple TV на устройствах c iOS, iPadOS, macOS и tvOS, а также на сайте. Для всех пользователей также доступна бесплатная пробная подписка на 7 дней и год бесплатной подписки для тех, кто приобретает новые iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV или Mac.

 

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Источник: 

the-village.ru

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Опубликовал: KVbot,

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