Apple TV+ временно откроет бесплатный доступ к некоторым сериалам и фильмам

Стриминговая платформа Apple TV+ с 11 апреля сделает бесплатным доступ к некоторым сериалам и фильмам сервиса на время карантина.
Вот их список:
- «Королева слонов»
- «Дом с прислугой»
- «Ради всего человечества»
- «Дикинсон»
- «Маленькая Америка»
- «Снупи в космосе»
- «Помощники»
- «Послания призрака»
Предложение будет действовать ограниченное время. Весь контент доступен в приложении Apple TV на устройствах c iOS, iPadOS, macOS и tvOS, а также на сайте. Для всех пользователей также доступна бесплатная пробная подписка на 7 дней и год бесплатной подписки для тех, кто приобретает новые iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV или Mac.
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