Apple TV+ временно откроет бесплатный доступ к некоторым сериалам и фильмам

Стриминговая платформа Apple TV+ с 11 апреля сделает бесплатным доступ к некоторым сериалам и фильмам сервиса на время карантина.

Вот их список:

«Королева слонов»

«Дом с прислугой»

«Ради всего человечества»

«Дикинсон»

«Маленькая Америка»

«Снупи в космосе»

«Помощники»

«Послания призрака»

Предложение будет действовать ограниченное время. Весь контент доступен в приложении Apple TV на устройствах c iOS, iPadOS, macOS и tvOS, а также на сайте. Для всех пользователей также доступна бесплатная пробная подписка на 7 дней и год бесплатной подписки для тех, кто приобретает новые iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV или Mac.