Google усилит контроль за приложениями в Play Маркет

В скором времени Google изменит действующую политику магазина Play Маркет, которая регламентирует такие вещи, как доступ ПО к данным о местоположении устройств, оформление подписок и выявление вводящих пользователя в заблуждение приложений. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшие несколько месяцев.

Доступ к местоположению – одна из самых больших проблем конфиденциальности для пользователей Android-устройств. Google уже начала предпринимать шаги, направленные на упрощение контроля за тем, какие из установленных приложений имеют доступ к данным о местоположении устройства. Например, в Android 10 появилась опция, позволяющая предоставлять «одноразовый» доступ к этим данным. В феврале этого года было объявлено о том, что разработчикам придется получать разрешение пользователей на доступ к данным о местоположении в то время, когда приложение работает в фоновом режиме. Эта политика уже действует, но Google дает разработчикам возможность внести изменения в свои продукты. Для новых приложений данная политика начнет применяться с августа этого года, а для уже опубликованных в Play Маркет – с ноября.

Ещу одно изменение сделает более прозрачным процесс оформления подписок. Не всегда пользователю предоставляется информация, разъясняющая, на что именно он подписывается. Цель новой политики – убедиться в том, что пользователи понимают условия подписки, предоставления бесплатного пробного периода и другие условия использования того или иного продукта.

Google настоятельно рекомендует разработчикам предоставлять больше данных о приложениях. Пользователи должны знать, требуется ли подписка для использования всех функций приложения или только их части. Стоимость подписки и период списания платы за нее должны быть четко определены. Бесплатные пробные версии приложений должны указывать продолжительность пробного периода, а также сообщать, как именно пользователь может отказаться от продления подписки. Эти требования станут обязательными для соблюдения с 16 июня 2020 года.

Кроме того, пользователи будут получать уведомления на электронную почту, сообщающие, когда истекает срок действия бесплатной версии приложения, пробного периода или временного снижения стоимости подписки. Пользователи будут уведомляться о скорой необходимости продлить подписку, а также о том, что удаление приложения не отменяет оформленную подписку.