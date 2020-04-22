Белинвестбанк отметил ЭкоЛогичный день рождения в онлайн формате

Свой 28-й День рождения, а также День экологических знаний, который отмечается во многих странах мира 15 апреля, первый ЭкоЛогичный Банк страны провел в режиме онлайн. А это значит, что присоединиться к празднику мог каждый!

В своих аккаунтах в социальных сетях (Fаcebook, Вконтакте, Instagram) банк рассказал, как отметить день рождения экологично, обратил внимание подписчиков на важность рационального потребления и бережного отношения к окружающему миру.

Ко дню рождения банка присоединились известные белорусские блогеры. В своих аккаунтах они продемонстрировали, как экологично провести праздник в домашних условиях, поделились интересными и полезными лайфхаками о том, как украсить праздничный стол, приготовить эко-блюдо для домашнего торжества, чем занять детей во время праздника, какие экологичные подарки лучше выбрать для своих друзей. Блогеры также рассказали, как поддерживать себя в отличной физической форме и излучать естественную красоту.

Понятие экологичность для Белинвестбанка – это не только бережное отношение к природе, но и выстраивание экологичных отношений c партнерами и создание максимально комфортных условий управления финансами. С этой позиции развивается ЭкоСистема Белинвестбанка. Она позволяет клиентам не только комфортно распоряжаться финансами, но и постоянно развивать свой бизнес, расширять возможности собственного дела.

«ЭкоСистема Белинвестбанка – это в первую очередь философия. Мы проповедуем идею ЭкоЛогичного бизнеса, в основе которого, с одной стороны, лежит многогранная цифровая платформа, предусматривающая наличие информационно-технологической инфраструктуры. С другой стороны, данная философия подразумевает, что в основе наших решений и действий, создаваемых продуктов и сервисов лежит разумное и эффективное использование имеющихся у банка ресурсов: человеческих, природных, финансовых и временных, – отмечает Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев. – Внешняя среда ЭкоСистемы основана на технологии lifestyle-банкинга. Ее суть – в изменении роли мобильных финансовых сервисов, которые постепенно трансформируются в полезного «житейского помощника». Проще говоря, банк выступает в роли советника и реализатора. Он помогает выбрать не только схему управления своими финансами, но и решить, как и где отдохнуть, что подарить любимой. Цель – повысить качество жизни клиента. Мы ставим перед собой задачу участвовать во всех сферах жизни клиентов – физических и юридических лиц».

ЭкоСистема состоит из множества элементов: это и каналы дистанционного обслуживания, и широчайшие возможности торгового финансирования, и специальные программы для узкого сегмента – женского бизнеса или студенчества, программы лояльности и бонусы. Вместе с тем она включает совершенно уникальные сервисы, пользоваться которыми, кстати, могут не только клиенты банка, но и все, кому это необходимо. Речь идет об инновационной разработке – мобильном платежном сервисе Оплати™.

Являясь одним из крупнейших кредитно-финансовых учреждений Республики Беларусь, Белинвестбанк оказывает финансовую поддержку «зеленым» проектам, развивающим экологические инициативы. Так, за последние три года банк профинансировал проекты, связанные с производством экологически чистых материалов, развитием альтернативных источников энергии – это и строительство ветроэнергетической установки, и ряд проектов в сфере гелиоэнергетики, где получение электрической энергии осуществляется за счет энергии солнца.

Переход в онлайн – это не только вынужденная мера, которую предпринял банк в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Это – планомерная трансформация мышления и бизнеса, которая дала возможность оперативно отреагировать на внешние вызовы. Сегодня банк предлагает удобные сервисы для совершения всех необходимых операций и оплаты услуг (Интернет-банкинг, Мобильное приложение, мобильный платежный сервис Оплатитм). Акцентирует внимание пользователей на онлайн-продуктах, которые можно оформить, не выходя из дома (кредиты, депозиты, банковские платежные карточки). С целью оказания информационной, методологической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства банк проводит обучающие онлайн мастер-классы в социальных сетях. Расширяется количество городов, в которых оперативно внедряется бесконтактная система оплаты на транспорте с помощью Оплати™. Банк постоянно повышает уровень финансовой грамотности населения, рассказывая об использовании банковских продуктов и сервисов на своем YouTube канале.

Все эти действия являются частью курса постепенной трансформации Белинвестбанка в ЭкоЛогичный банк, деятельность которого направлена на создание финансовой ЭкоСистемы банковско-клиентского партнерства.

Станьте частью этой ЭкоСистемы!

#будьэкологичным вместе с Белинвестбанком