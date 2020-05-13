В МТС Кино появилась подписка на онлайн-кинотеатр Amediateka

В сервисе МТС Кино стала доступна подписка на онлайн-кинотеатр Amediateka. Теперь пользователи могут смотреть премьеры фильмов и сериалов известных студий одновременно со всем миром. При этом трафик для абонентов МТС не тарифицируется.

В Amediateka представлены новинки ведущих студий: HBO, Showtime, CBS, BBC и др. Фильмы и сериалы доступны в формате Full HD и без перерывов на рекламу — в любой момент можно поставить видео на паузу или перемотать. Также пользователи могут переключиться на оригинальную звуковую дорожку и смотреть сериалы с русскими субтитрами. Эта функция полезна тем, кто хочет подтянуть иностранные языки.

Смотреть видеоконтент Amediateka можно сразу на 5 устройствах — смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре. Услуга доступна в сервисе МТС Кино. Чтобы подключить Amediateka, абоненту нужно отправить USSD-запрос на номер *206#.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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